Блэкаут произошел на большей части территории Сирии

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Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в ночные часы в столице Сирии Дамаске и по всей территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным источника телеканала из Минэнерго страны, причиной блэкаута в национальном масштабе выступили неисправности в нескольких точках электросети. Власти принимают экстренные меры для возвращения электричества в города.

Согласно данным телеканала, в ходе военных действий в Сирии было разрушено более 30 электростанций и повреждено не менее 40% высоковольтных линий.

Ранее на всей территории Сирии отключился Интернет. Тогда сообщалось о перебоях в работе телекоммуникаций, затронувших несколько городов.

