Интернет отключен на всей территории Сирии

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Интернет отключился на всей территории Сирии. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Данные Сети в реальном времени свидетельствуют об общенациональном отключении интернета по всей Сирии, что подтверждает сообщения о перебоях в работе телекоммуникаций, затронувших несколько городов", – говорится в сообщении службы.

Причины отключения интернета пока не уточняются.

Ранее, 24 марта, массовый сбой произошел в Рунете. Пользователи жаловались на медленную работу мессенджеров, ряда сервисов банков, сотовых операторов и интернет-провайдеров, а также игровых магазинов Steam и EGS.

В Роскомнадзоре заявили, что сбой был связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры. Спустя некоторое время работу Рунета восстановили.