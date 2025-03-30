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Политика

Президент Сирии объявил о формировании нового правительства

Фото: 123RF/kajicom

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства страны. Об этом он заявил на торжественной церемонии во дворце "Каср аш-Шааб", пишет ТАСС.

Глава республики назвал новый кабмин правительством "созидания и перемен", поскольку оно возьмется за реконструкцию страны и проведение реформ.

Всего в состав нового правительства вошли 22 министра. Руководить работой кабмина будет сам аш-Шараа, в руках которого, согласно конституционной декларации, сосредоточена вся исполнительная власть.

Министром внутренних дел назначен занимавший пост главы Службы общей разведки Анас Хасан Хаттаб. Главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и Минобороны Мурхаф Абу Касра переходного правительства Сирии сохранили свои посты.

Кроме того, новым министром социальных дел и труда Сирии была назначена женщина – Хинд Кабват. Она пообещала обеспечить справедливое распределение ресурсов во всех регионах Сирии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве главы государства на переходный период пообещал установить контроль над всеми территориями страны.

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