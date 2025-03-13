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Переходный период в Сирии продлится пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию по объявлению проекта САР.

"Комиссия объявляет переходный период сроком на пять лет с целью предоставить достаточно времени для создания безопасной и нейтральной среды", – уточняется в сообщении.

Ранее президент Сирии на временный период Ахмед аш-Шараа сформировал совет национальной безопасности страны. В его состав вошли главы МИД, Минобороны и МВД, директор общей разведки, а также два советника, назначаемых главой страны.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность массовыми убийствами, происходящими в прибрежных районах Сирии. При этом постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Совбез ООН выразил единую позицию относительно недопустимости насилия в Сирии.

Россия и США до этого направляли в Совбез ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии. Там в провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.

