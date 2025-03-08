МО Сирии закрыло дороги в прибрежную часть страны, где вспыхнули столкновения

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Минобороны Сирии вместе с управлением общей безопасности сообщило о закрытии дорог, которые ведут в прибрежную часть страны, где начались вооруженные бои. Их заявление транслирует госагентство SANA.

В ведомстве объяснили, что данная мера необходима для выявления и пресечения нарушений, а также для восстановления стабильности в регионе. Кроме того, министерство сформировало комиссию, которая поможет установить и привлечь к суду тех, кто нарушил приказы командования во время операции в прибрежной части страны.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск в начале декабря прошлого года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс.

На этом фоне Башар Асад принял решений покинуть пост президента Сирии и уехать в Россию. Экс-президенту Сирии было предоставлено политическое убежище в РФ.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, обратившись к народу, что страна возьмет под контроль все территории республики.

Спустя время подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в сирийские города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими режим Асада.

В связи с этим в провинции Тартус продлили комендантский час. Кроме того, вооруженные силы Сирии нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада.

Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

