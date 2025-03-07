Al-Ikhbaria: войска Сирии вошли в Банияс в провинции Тартус

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Силы безопасности Сирии вошли в город Банияс, расположенный в провинции Тартус, передает телеканал Al-Ikhbaria.

Между тем телеканал Al Jazeera сообщает о взятии подразделениями сирийских войск города Латакия. Отмечается, что "осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены".

Террористические формирования взяли под контроль столицу Сирии Дамаск в начале декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. На этом фоне Башар Асад ушел с должности президента Сирии и отправился в Россию.

В Кремле действия Асада назвали его личным решением. Ему было предоставлено политическое убежище. Сам экс-президент заявлял, что находился в Дамаске до последнего, выполняя свои обязанности.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал взять контроль над всеми территориями страны. Он заявил, что сосредоточится на достижении гражданского мира в республике, а также накажет всех причастных к преступлениям против сирийского народа.