Израильские ВВС нанесли удары по югу Сирии

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Израильские истребители нанесли удары по объектам на юге Сирии в рамках "новой политики по умиротворению" этих районов. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на главу Минобороны Израиля Исраэля Каца.

"Послание ясно: мы не позволим южной Сирии стать южным Ливаном", – заявил Кац.

Министр подчеркнул, что Тель-Авив не будет подвергать риску безопасность израильских граждан и любая попытка боевиков обосноваться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем.

По данным ЦАХАЛ, под удары израильских ВВС попали командные центры и многочисленные объекты с вооружениями.

"Присутствие военных сил и средств в южной части Сирии представляет угрозу для граждан Израиля. ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу для граждан государства Израиль", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В январе новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве главы государства на переходный период пообещал установить контроль над всеми территориями страны.

Он также сообщил о работе над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев. Новый президент страны пообещал сосредоточиться на достижении гражданского мира в республике, а также наказать всех причастных к преступлениям против сирийского народа.