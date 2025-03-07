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07 марта, 10:48

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Al Watan: в Сирии на два часа продлили комендантский час в провинции Тартус

В Сирии продлили на два часа комендантский час в провинции Тартус – СМИ

Фото: 123RF/kajicom

Управление общественной безопасности в Тартусе, которое подчиняется временному правительству Сирии, продлило комендантский час в провинции на два часа – до 12:00 7 марта по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.). Об этом пишет газета Al Watan.

Данная мера была принята из соображений безопасности и в целях военного планирования. Кроме того, она направлена на защиту граждан в свете продолжающихся операций против вооруженных сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада, рассказал источник в Тартусе.

На фоне происходящего мирные жители укрылись в домах. Также инсайдер назвал ситуацию очень сложной.

Военнослужащие, которые подчиняются новому правительству Сирии, начали входить в Латакию и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики, утром 7 марта. В этих городах началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов. Ополченцев призвали сложить оружие.

Террористические группировки установили контроль над Дамаском в декабре 2024 года, после того как заняли Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. На этом фоне Асад покинул пост президента и отправился в Россию.

В Кремле его действия назвали его личным решением и предоставили политическое убежище. Сам экс-президент Сирии заявлял, что находился в Дамаске до последнего, выполняя свои обязанности.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем обращении к народу пообещал взять контроль над всеми территориями страны.

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