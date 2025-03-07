Al Watan: в Сирии на два часа продлили комендантский час в провинции Тартус

07 марта, 10:48Политика
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Управление общественной безопасности в Тартусе, которое подчиняется временному правительству Сирии, продлило комендантский час в провинции на два часа – до 12:00 7 марта по местному времени (совпадает с московским временем. – Прим. ред.). Об этом пишет газета Al Watan.
Данная мера была принята из соображений безопасности и в целях военного планирования. Кроме того, она направлена на защиту граждан в свете продолжающихся операций против вооруженных сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада.
Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада, рассказал источник в Тартусе.
На фоне происходящего мирные жители укрылись в домах. Также инсайдер назвал ситуацию очень сложной.
Военнослужащие, которые подчиняются новому правительству Сирии, начали входить в Латакию и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики, утром 7 марта. В этих городах началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов. Ополченцев призвали сложить оружие.
Террористические группировки установили контроль над Дамаском в декабре 2024 года, после того как заняли Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. На этом фоне Асад покинул пост президента и отправился в Россию.
В Кремле его действия назвали его личным решением и предоставили политическое убежище. Сам экс-президент Сирии заявлял, что находился в Дамаске до последнего, выполняя свои обязанности.
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