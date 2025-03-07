МИД РФ призвал лидеров Сирии к прекращению кровопролития

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Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии, в связи с чем Москва призывает лидеров страны сделать все возможное для остановки кровопролития и недопущения жертв среди мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя "местным сопротивлением". Сообщается о большом числе убитых и раненых с обеих сторон", – приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, в таких непростых условиях основная задача состоит в поддержании национального согласия, укреплении безопасности населения и соблюдении их законных прав.

Вместе с тем РФ подтверждает свою принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также рассчитывает на то, что все страны, имеющие на это влияние, посодействуют нормализации ситуации, указала Захарова.

Утром 7 марта подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в сирийские города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Там началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов.

В связи с этим в провинции Тартус продлили комендантский час.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

