Rudaw: в ходе боев в Сирии погибло не менее 130 мирных жителей

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Более 130 мирных жителей погибли в ходе боестолкновений в Сирии. Об этом сообщает издание Rudaw.

В материале приводится заявление сирийской обсерватории по правам человека, по данным которой в ходе масштабной операции на западе Сирии были убиты 134 мирных жителя.

"134 мирных жителя, в том числе не менее 13 женщин и пятерых детей, были убиты силами безопасности в районах Банияс, Латакия и Джабле", – сообщил директор обсерватории Рами Абдель Рахман.

Он также добавил, что особенно интенсивно сотрудники сил безопасности штурмовали дома и казнили мирных жителей в городе Банияс.

Утром 7 марта подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в сирийские города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Там началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов.

В связи с этим в провинции Тартус продлили комендантский час.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

