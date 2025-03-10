Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией в Сирии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен массовыми убийствами, происходящими в прибрежных районах Сирии. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все стороны защищать гражданское население и прекратить разжигающие ненависть риторику и действия", – приводит слова Дюжаррика ТАСС.

В свою очередь, постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Совбез ООН выразил единую позицию относительно недопустимости насилия в Сирии. По его словам, сейчас организация работает над соответствующим заявлением.

"Совет безопасности настроен как можно скорее принять документ", – добавил Небензя.

Россия и США ранее направляли в Совбез ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии. Там в провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.

Подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Они нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками бывшего лидера страны. Силы безопасности Сирии также вошли в город Банияс.