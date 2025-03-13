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Власти Сирии сформировали совет нацбезопасности
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Президент Сирии на временный период Ахмед аш-Шараа сформировал совет национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы государства.
Совбез был сформирован во главе с президентом республики с целью управления вопросами безопасности и политического характера.
В его состав вошли главы МИД, Минобороны и МВД, директор общей разведки, а также два советника, назначаемых президентом страны.
Россия и США ранее направляли в Совбез ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.
Подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Они нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками бывшего лидера страны. Силы безопасности Сирии также вошли в город Банияс.
Позже в Минобороны Сирии заявили о стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус после завершения операции по обеспечению безопасности. Утверждалось, что силовики успешно отразили все атаки вооруженных группировок в провинциях и оттеснили их на безопасное расстояние от крупных городов.
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