Власти Сирии заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

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Ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась после завершения операции по обеспечению безопасности, заявил официальный представитель Минобороны Сирии Хасан Абдельгани.

"Теперь государственные учреждения могут возобновить свою работу, предоставляя услуги населению", – цитирует его РИА Новости.

Силовики успешно отразили все атаки вооруженных группировок в провинциях и оттеснили их на безопасное расстояние от крупных городов. Это позволило, как отметил Абдельгани, обеспечить безопасность на большинстве автомобильных дорог в районах.

Столкновения сирийских сил безопасности и вооруженных формирований, выступающих против новой власти в Дамаске, начались в Латакии и Тартусе 6 марта.

Вскоре после этого подразделения вооруженных сил, подчиняющиеся временному правительству Сирии, начали входить в города, чтобы противостоять ополченцам, поддерживающим бывшего президента республики Башара Асада. Там началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов.

Одновременно с этим, в ходе столкновений со сторонниками Асада, вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии. Позже сирийские силы безопасности вошли в город Банияс.

В результате столкновений погибли по меньшей мере 745 мирных жителей. Большинство жертв принадлежит к алавитской общине, представители которой составляют около 12% населения страны.