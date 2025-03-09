Rudaw: в ходе боев в Сирии погибли 532 мирных жителя

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По меньшей мере 532 мирных жителя погибли с 6 марта в результате столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс на средиземноморском побережье Сирии. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.

По данным телеканала, большинство жертв принадлежит к алавитской общине, представители которой составляют около 12% населения страны.

Утром 7 марта подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в сирийские города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Там началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов.

В связи с этим в провинции Тартус продлили комендантский час.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

