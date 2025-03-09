В Сирии сформируют комиссию для расследования событий в Латакии и Тартусе

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Власти Сирии сформируют независимую комиссию для расследования событий в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента САР.

Уточняется, что комиссия установит причины произошедшего, а также расследует факты посягательств на жизни мирных граждан и нападений на военнослужащих.

Между тем глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что страны ближневосточного региона должны взять на себя ответственность за Сирию на фоне провокаций против политики новой администрации.

"Мы видим, что политику сирийского правительства, которую оно проводило в течение нескольких недель, пытаются сорвать провокацией", – приводит агентство слова Фидана.

Так, прозападная Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей.

В четверг, 6 марта, в провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Спустя время подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.