Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада

Фото: ТАСС/Saudi Press Agency via AP

Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа обратился к Владимиру Путину с требованием выдать бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила телекомпания Al Arabiya, сославшись на свои источники.

По данным журналистов, Дамаск собирается предать бывшего лидера страны суду, как только он вернется на родину.

При этом телекомпания не привела других подробностей требования сирийских властей. Также неизвестно, как на это отреагировали в Кремле.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Сам Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.

