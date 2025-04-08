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08 апреля, 11:08

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На Эльбрусе третий день не работают канатные дороги и лыжные трассы из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Курорт Эльбрус"

На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги и лыжные трассы. Об этом сообщили в телеграм-канале курорта "Эльбрус".

Работу подъемника и лыжных трасс приостановили из-за сильного ветер и снегопада. В воскресенье днем, 6 апреля, и в понедельник, 7 апреля, курорт не работал по этим же причинам.

В свою очередь, в Москву непогода пришла ночью 7 апреля. За сутки в столице выпало до 38 процентов месячной нормы. На опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 10 миллиметров осадков, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров.

После снегопада на дорогах столицы образовалась гололедица. Из-за этого в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей пользоваться городским транспортом, если на их машинах не стоит зимняя резина.

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