Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Снег с последующим образованием гололедицы ожидается в Москве во вторник, 8 апреля. В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей воздержаться от поездок на летней резине. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Автомобилистам рекомендовали на время непогоды пользоваться городским транспортом, если на их машинах не стоит зимняя резина.

В связи с гололедицей в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве до 21:00 10 апреля, а для Подмосковья оно продлится до 12:00 того же дня.

Между тем столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада в столице. В приоритете специалистов – очистка от выпавших осадков пешеходных зон. Также в Москве приступили к вывозу снега из дворов и парковок.