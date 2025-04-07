07 апреля, 15:48Город
В Москве приступили к вывозу снега из дворов и парковок
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на улицах столицы работает снегоуборочная и погрузочная техника. Там также попросили водителей быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.
В настоящее время городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая обрушилась на столицу ночью 7 апреля. Рабочие очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метро и МЦК, железнодорожные станции и платформы.
Кроме того, в Москве очищают от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов.
По словам синоптика Евгения Тишковца, снежный покров продолжит медленно расти до середины недели. В предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, в столице ожидается минус 9 градусов.