Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к вывозу снега из дворов и парковок после снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на улицах столицы работает снегоуборочная и погрузочная техника. Там также попросили водителей быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

В настоящее время городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая обрушилась на столицу ночью 7 апреля. Рабочие очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метро и МЦК, железнодорожные станции и платформы.

Кроме того, в Москве очищают от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов.

По словам синоптика Евгения Тишковца, снежный покров продолжит медленно расти до середины недели. В предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, в столице ожидается минус 9 градусов.