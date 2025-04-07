Синоптик Цыганков: в Москве ожидается до минус 9 градусов в апреле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

12 и 13 апреля в Москве температура воздуха ночью опустится до минус 9 градусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

"С четверга на пятницу температура – от минус 3 до минус 8, днем в пятницу – от 2 до 7, ожидается дождь. В субботу днем – от минус 2 до 3, в воскресенье – от минус 1 до 4, ночью в выходные дни температура – до минус 9", – пояснил синоптик.

Цыганков отметил, что зима сохранится в Москве в течение недели.

"Всю неделю будет влияние атмосферного фронта, в столице зимний режим. Северный ветер и местами сильные осадки в виде снега ожидаются в ближайшие дни, сегодня (7 апреля. – Прим. ред.) выпадет порядка 7 миллиметров, а завтра (8 апреля. – Прим. ред.) 8–9 миллиметров. В среду (9 апреля. – Прим. ред.) утром в столице уже будет около 10–15 сантиметров снега. На этой неделе снег не растает", – подчеркнул он.

В Москве 7 апреля высота сугробов местами достигла 13 сантиметров. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В результате обильных снегопадов сформировавшийся в Москве в воскресенье снежный покров на ВДНХ за сутки вырос с 5 до 9 сантиметров. В Тушино сейчас 11 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, – 13 сантиметров", – отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в подмосковном Можайске высота сугробов достигла 8 сантиметров, в Серпухове – 9 сантиметров, в Волоколамске – 11 сантиметров, в Павловском Посаде – 12 сантиметров, в Черустях – 16 сантиметров.

"Снежный покров продолжит медленно расти до середины недели", – пояснил метеоролог.

Снегопад обрушился на столицу ночью 7 апреля. Коммунальные службы работают в усиленном режиме – расчищают дороги, тротуары и пешеходные зоны. Особое внимание уделяют остановкам, станциям метро и МЦК.

Из-за непогоды водителей просят выезжать на улицу на личном транспорте, только если они не успели сменить зимнюю резину на летнюю. В остальных случаях следует использовать общественный транспорт.