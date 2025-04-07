Мокрый снег и до трех градусов тепла ожидается в Москве 7 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье в понедельник, 7 апреля, ожидается облачная погода, мокрый снег и до 3 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

На севере области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный, 6–11 метров в секунду. Также синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы об усилении снегопада. По его словам, в Москве ожидается выпадение от половины до целой месячной нормы осадков.