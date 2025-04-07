Синоптик Вильфанд спрогнозировал усиление снегопада в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве прогнозируется усиление снегопада, в столице ожидается выпадение от половины до целой месячной нормы осадков. Последний раз такое явление наблюдалось в 1998 году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что снегопад будет продолжаться в ночь на 7 апреля и днем он только усилится. Во вторник, 8 апреля, снегопад продолжится как минимум в первой половине дня.

"Высота снега будет большой – 10–15 сантиметров. Обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает уменьшаться постепенно с первой декады марта. В нынешнем году ситуация совершенно необычная. В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз – в апреле 1998 года", – подчеркнул эксперт.

Ранее в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков. В Москве было зафиксировано 3 миллиметра снега. Синоптики ожидают, что сугробы в городе сойдут только к 17–18 апреля.

Снегопады и метели в столицу принес циклон "Зион". Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала его снимки, сделанные со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".