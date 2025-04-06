Снег не помешал провести массовый забег в "Лужниках"

В "Лужниках" состоялся традиционный забег "Апрель", который открывает беговой сезон в Москве. Несмотря на снег и холод, на старт вышли как любители, так и профессионалы. Всего – сотни участников, включая новичков, для которых это был первый опыт на дистанции.

Победители получили призовой фонд в 120 тысяч рублей. Организаторы напомнили, что погода не впервые сопровождает старт сезона снегопадом – трассу заранее расчистили, а для бегунов подготовили рекомендации по экипировке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.