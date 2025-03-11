В мире легкой атлетики разгорается скандал, в центре которого оказалась бегунья Дарья Ядерная. Ее обвиняют в грубом нарушении правил соревнований и нечестных победах.

По данным экспертов, Ядерную подозревают в сокращении маршрутов на трассах известных марафонов в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Чикаго и Токио. Специалисты отметили, что во время забегов у спортсменки наблюдались скачки в скорости, что характерно только для бегуний мирового уровня.

Расследование продолжается, и ее последний результат на Токийском марафоне уже признан недействительным.

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