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10 марта, 11:00

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"Мой район. Новости": на стадионе "Металлург" появятся универсальная арена и ФОК

"Мой район. Новости": на стадионе "Металлург" появятся универсальная арена и ФОК

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В Басманном районе приступили к возрождению исторического стадиона "Металлург" – домашней спортплощадки студентов Бауманки. Стадиону более 100 лет, поэтому он уже требовал серьезного ремонта.

Строители возведут современную трибуну на месте старой, а под ней разместят спортзалы. Вместо прежнего футбольного поля создадут универсальную игровую арену с искусственной травой и подогревом, вокруг нее обустроят беговые дорожки, а рядом появятся площадки для силовых тренировок, большого тенниса, баскетбола, волейбола и всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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