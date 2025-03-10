"Мой район. Новости": на стадионе "Металлург" появятся универсальная арена и ФОК

В Басманном районе приступили к возрождению исторического стадиона "Металлург" – домашней спортплощадки студентов Бауманки. Стадиону более 100 лет, поэтому он уже требовал серьезного ремонта.

Строители возведут современную трибуну на месте старой, а под ней разместят спортзалы. Вместо прежнего футбольного поля создадут универсальную игровую арену с искусственной травой и подогревом, вокруг нее обустроят беговые дорожки, а рядом появятся площадки для силовых тренировок, большого тенниса, баскетбола, волейбола и всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс.

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