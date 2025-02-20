20 февраля, 08:15Город
Окончание реконструкции стадиона "Торпедо" запланировано на осень 2026 года
Реконструкцию стадиона "Торпедо" завершат осенью 2026 года. На месте старого объекта появится новая арена на 15 тысяч мест.
По задумке архитекторов она будет выполнена в форме шестеренки, что станет отсылкой к эмблеме футбольной команды. Рядом уже возвели спорткомплекс "Торпедо". Там играют в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Позже на обновленном стадионе откроют спортивную школу, музей футбольного клуба и кафе.
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