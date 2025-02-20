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20 февраля, 08:15

Город

Окончание реконструкции стадиона "Торпедо" запланировано на осень 2026 года

Окончание реконструкции стадиона "Торпедо" запланировано на осень 2026 года

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Новости часа: реконструкцию стадиона "Торпедо" в Москве завершат осенью 2026 года

Реконструкцию стадиона "Торпедо" завершат осенью 2026 года. На месте старого объекта появится новая арена на 15 тысяч мест.

По задумке архитекторов она будет выполнена в форме шестеренки, что станет отсылкой к эмблеме футбольной команды. Рядом уже возвели спорткомплекс "Торпедо". Там играют в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Позже на обновленном стадионе откроют спортивную школу, музей футбольного клуба и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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