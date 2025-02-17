Ограничение на исправление парковочных сессий убрали из приложения "Парковки России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из приложения "Парковки России" исключено ограничение на исправление парковочных сессий, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство получало обращения пользователей с соответствующими просьбами в течение месяца, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы всегда внимательно относимся к обратной связи от пользователей наших сервисов, поэтому убрали лимит. Для нас важно, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно при пользовании парковочных сервисов в Москве", – цитирует его пресс-служба ведомства.

До этого нововведения водители могли исправить не более трех сессий в месяц. После отключения этого ограничения делать это можно будет в неограниченном количестве. Однако внести изменения в одну сессию пользователи смогут единожды в течение суток.

В частности, при использовании приложения на территории Москвы, Подмосковья и Кисловодска у пользователей есть возможность изменить время начала и окончания парковки, номер автомобиля и номер парковочной зоны.

Вместе с тем планируется, что в 2025 году в Москве начнет работать сервис для краткосрочной сдачи в аренду парковочных мест. Таким образом, собственник места сможет предоставить его в почасовую или поминутную плату. Предполагается, что это поможет решить проблему нехватки мест для парковки и поспособствует реновации столичных дворов.

