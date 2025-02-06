В России предложили ввести единые дни бесплатной парковки во всех регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы от "Новых людей" предложили установить единые дни бесплатных парковок. Речь идет о праздниках и воскресеньях, рассказали ТАСС в пресс-службе фракции.

Парламентарии направили соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство. Как отметили депутаты в пояснительной записке, в различных регионах страны действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных местах в праздники и воскресные дни. Таким образом, водители из разных субъектов России оказываются в неравных условиях, подчеркнули во фракции "Новые люди".

Между тем в Москве ведется большая работа по организации парковок. Незаконные объекты демонтируют, на их месте обустраивают удобные для жителей бесплатные автостоянки. Одна из таких недавно появилась на Северном бульваре на месте коммерческой стоянки.

В начале февраля новая перехватывающая парковка появилась возле станции метро "Свиблово". Оставить машину здесь можно бесплатно при условии, что водитель совершит не менее двух пересадок на метро, МЦК или МЦД, начиная путь со станции "Свиблово". В остальных случаях стоимость составит 50 рублей в час.