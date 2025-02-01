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01 февраля, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": возле метро "Свиблово" открылась бесплатная перехватывающая парковка

"Мой район. Новости": возле метро "Свиблово" открылась бесплатная перехватывающая парковка

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Возле станции метро "Свиблово" появилась новая перехватывающая парковка. Оставить машину можно бесплатно при условии, что водитель совершит не менее двух пересадок на метро, МЦК или МЦД, начиная путь со станции "Свиблово". В остальных случаях стоимость составит 50 рублей в час.

Подобные парковки также открылись возле станций "Астафьево", "Тушинская" и "Кокошкино". В Москве уже действует более 100 таких стоянок, и их сеть продолжат расширять в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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