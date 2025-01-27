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27 января, 07:30

Спорт

Новости регионов: фестиваль "Зимниада" стартует в Приангарье 1 февраля

Новости регионов: фестиваль "Зимниада" стартует в Приангарье 1 февраля

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В Приангарье готовятся к фестивалю "Зимниада". 1 февраля он стартует с соревнований по скоростному бегу на коньках "Свирские гонки". Всего в программе – 10 событий. Например, участникам экстремальной гонки "Ледовый шторм" предстоит преодолеть 205 километров по Байкалу на велосипедах, лыжах или коньках, а еще будут гонки на собачьих упряжках и байкальский марафон. Завершится фестиваль празднованием Масленицы.

Тем временем на ледовой трассе в Тольятти состоялись состязания сильнейших гонщиков страны – чемпионов и обладатели Кубка России, гонщиков "Формулы-1", дрифтеров, участников ралли, кольцевых гонок и картинга. Они сели за руль автомобилей Lada Vesta Sport и Lada Iskra Sport. Победителем "Гонки чемпионов" в 9-й раз стал Кирилл Ладыгин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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