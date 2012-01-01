Турэксперт Васильева назвала четыре города России, где можно испытать суровую зиму

О холодных русских зимах придумано много страшилок для иностранцев, но в каждой шутке есть доля правды. В некоторых городах столбик термометра опускается ниже минус 60. Расскажем, куда ехать за суровой зимой и чем там можно заняться.

Якутск

Крупнейший город в мире, построенный посреди вечной мерзлоты. Зимой здесь в среднем минус 40, но в такую погоду не прогуливают школу даже первоклассники.

В Якутске можно увидеть старинные купеческие дома XIX века. К сожалению, не все из них "оригиналы": многие собраны заново из того, что уцелело после пожаров. Стоит обратить внимание на башню Якутского острога, которая изображена на городском гербе, колоритный "Дом Кушнарева, балаган Якутской степной думы с резными воротами и многое другое. Плюс колорита придают многоэтажки "на ножках": за счет свай грунт не прогревается от тепла здания и остается стабильно замороженным, защищая дом от опасных смещений.

Есть в Якутске и памятник мамонтенку, останки которого нашли в этих краях. Он установлен рядом с Институтом мерзлотоведения имени П. И. Мельникова. Также в городе находится любопытный Музей мамонта с коллекцией уникальных палеонтологических экспонатов.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс из Москвы до Якутска – от 19 тысяч рублей туда и обратно, в пути – около 7 часов в одну сторону. Номер на двоих в отеле в центре города обойдется от 2,5 тысячи рублей в сутки.

Оймякон

В Якутии находятся еще два города, которые борются за звание самого холодного в стране – Оймякон и Верхоянск. Официальный температурный рекорд первого – минус 67,7 градуса, второго – 67,8. Знак "Полюс холода" есть в обоих городах. В то же время, по словам местных, в Оймяконе в начале XX века термометр показывал минус 71,2. Однако рекорд тогда никто не зафиксировал.

В Верхоянске занятий не так много, а вот в Оймяконе может быть интересно. К примеру, здесь катаются на собачьих упряжках и снегоходах и купаются в термальном источнике, температура которого всегда около плюс 30. Стоит посетить и краеведческий и литературно-краеведческий музеи. В последнем большое внимание уделено истории ГУЛАГа в регионе. Также в Оймяконе проводится фестиваль "Полюс холода": сюда съезжаются Деды Морозы со всех регионов, здесь проходят гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальной борьбе хапсагай и подледной рыбалке.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Якутска (от 19 тысяч за билеты туда и обратно и около 7 часов в одну сторону), а оттуда по трассе до Оймякона примерно 945 километров. Водителя можно легко найти на месте, дорога обойдется от 4 до 7 тысяч рублей с человека в одну сторону и займет около 14–15 часов с остановками на отдых.

В самом Оймяконе гостиниц нет: ближайшие гостевые дома находятся в селе Томтор за 38 километров от города. Ночь обойдется примерно в 2 тысячи за койко-место или около 3–4 тысяч за номер на двоих.





Норильск

Город на севере Красноярского края известен суровыми зимами и горно-металлургическим предприятием. Абсолютный температурный минимум здесь зафиксировали в январе 1967 года – минус 53,1. Но из-за сильных ветров морозы кажутся намного холоднее.

В Старом центре города почти никто не живет, а вот прогуляться по Новому довольно интересно. Многие туристы отмечают, что местный Ленинский проспект напоминает Санкт-Петербург. Также есть любопытный "Музей Норильска", где хранится коллекция материалов Николая Урванцева – первооткрывателя этих земель. Плюс прямо в черте города находится ущелье Красные Камни с двумя невысокими пиками высотой примерно в 600 метров каждый, между которыми летом можно увидеть водопад.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Норильска – от 16,5 тысячи рублей туда и обратно, в пути – чуть больше 4 часов в одну сторону. Номер на двоих в отеле стоит от 3,5 тысячи рублей.





Нарьян-Мар

Температура воздуха в этом городе порой достигает минус 47 градусов. Его называют жемчужиной Арктики: туристы едут сюда за этнической экзотикой и экстремальными морозами. Ненецкие чумы, северное сияние, оленина на завтрак, обед и ужин – все это тут есть.

В Нарьян-Маре находится любопытное здание – главпочтамт. Это деревянный терем, украшенный конической башней и треугольными элементами, повторяющими очертания ненецких чумов. Музей-заповедник "Пустозерск" можно посетить, чтобы узнать больше о первом народе Арктики и его жизненном укладе. Также желающие могут переночевать в настоящем чуме и там же познакомиться с ненецкой кухней. Подобные аттракционы организовывают местные туркомпании.

Еще в Нарьян-Маре проводят праздник с гонками на снегоходах "Буран-День". А в третьи выходные марта организовывают главный национальный праздник "Сянямхат Мерета" ("Самый быстрый"). Местные состязаются в том числе метании тынзея (аркана для ловли оленей) на дальность и гонках на оленьих упряжках.

Как добраться и сколько стоит: долететь до Нарьян-Мара из Москвы можно только с пересадкой (например, в Санкт-Петербурге или Казани). Время в дороге зависит от промежутка между рейсами, а билеты обойдутся от 13 тысяч рублей туда и обратно. Номер в отеле на двоих стоит от 4 тысяч рублей в сутки.

