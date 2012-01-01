Турэксперт Васильева перечислила самые необычные и удобные трэвел-форматы

Бутылочки по 100 миллилитров, универсальная косметичка, надувная шейная подушка – обо всем этом опытные путешественники уже давно знают. Однако есть и менее очевидные вещи, которые существенно сэкономят место в ручной клади. Турэксперт Васильева рассказала о тех, которые удивляют больше остальных.

Зубная паста в таблетках

Таблетки зубной пасты напоминают жевательные конфеты, которые нужно разжевать и чистить зубы как обычно. Состав у них, как правило, точно такой же, как и у стандартной зубной пасты, а места они занимают существенно меньше. Упаковывают такие таблетки по-разному: иногда в блистеры как лекарства, иногда в банки как витамины. Дополнительное удобство в том, что можно отсыпать ровно столько, сколько нужно на поездку, и тогда они практически не займут места в сумке или чемодане.

Карманный ополаскиватель для полости рта

Еще одна удобная штука для зубов и свежести дыхания в путешествии – одноразовые ополаскиватели для рта в стиках. Они представляют собой суспензию в пакетиках саше примерно по 10 миллилитров и продаются пачками по несколько штук (обычно по 20). Они выручат во время долгого перелета или в поезде, когда перед прибытием вечно занят туалет, и нет возможности полноценно почистить зубы.

Листовое мыло

Фото: Москва 24

Оно же – мыло в лепестках. Мыльные листочки упакованы в компактный футляр и рассчитаны на одно применение каждый. Пользоваться просто: достать сухими руками (это важно) один листок, добавить немного воды, а дальше все как обычно – вымыть то, что нужно, и смыть водой. Удобство еще и в том, что в отличие от обычного мыла листовое всегда остается в футляре сухим и точно не протечет в косметичку.

Полотенце в таблетках

Полотенце из микрофибры многим опытным путешественникам давно знакомо. Оно хорошо впитывает влагу, сохнет намного быстрее обычного и занимает в разы меньше места. Еще более компактный вариант – прессованные полотенца в таблетках. Большие полотенца для тела в спрессованном виде размером примерно с половину ладони, маленькие для лица (часто продаются пачками по несколько штук) – и вовсе с пачку жвачки или конфету. Пользоваться очень просто: достать из упаковки, положить на 3–5 минут в теплую воду и любоваться магией, как оно разбухает в воде. Несмотря на то, что полотенца заявлены как одноразовые, многие пользователи утверждают, что они запросто могут выдержать пару стирок, в том числе, и в машинке.

Брелок-шоппер

Фот о: 123RF/vadymvdrobot

Сумка-шоппер, которая складывается до размеров брелока и цепляется на рюкзак, ключи или одежду. В путешествии такая сумка очень удобна, чтобы ходить на пляж, за продуктами или сувенирами, а на обратном пути ее снова можно сложить в брелок и прикрепить на ключи или чемодан.

Складная бутылка

Силиконовая бутылка (обычно объемом 0,5 литра), которая складывается до размеров сигаретной пачки. Такую можно положить даже в карман, удобно брать в аэропорт, чтобы наполнить водой уже в "стерильной" зоне или попросить стюардессу сделать это в самолете. Некоторые бутылки выдерживают температуру до 100 градусов, так что годятся и для горячих напитков, что особенно актуально в холодное время года.

Бонус: пальто-чемодан

До российского рынка это изобретение еще не добралось, но это слишком просто и гениально одновременно, чтобы о нем не рассказать. Это чудо придумали австралийские дизайнеры и назвали его Airport Jacket. Выглядит оно как обычное пальто, но при этом оснащено множеством карманов разного размера. По маленьким можно разложить документы и разные мелочи, а большие рассчитаны на одежду, ноутбуки, обувь и прочее. В таком пальто можно летать любыми лоукостерами, не волнуясь о том, что правила провоза ручной клади снова изменились, ведь то, что лежит в карманах, не считается.