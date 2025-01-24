В Москве появятся десять новых спортивных комплексов

В столице продолжают развивать спортивную инфраструктуру. Еще десять комплексов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров откроют в ближайшие годы. Там появятся футбольные манежи, крытые катки, теннисные корты и бассейны.

Записаться на занятия можно через сайт Москомспорта. Помимо строительства новых объектов, в Москве обновляют и старые: например, стадион "Динамо" и комплекс "Лужники".

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