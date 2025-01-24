"Сити": подборка интересных спектаклей января

Команда проекта "Сити" расскажет о ярких спектаклях января, которые уже покорили московских зрителей.

В Московском Академическом театре Сатиры прошла премьера спектакля "Сны мальчика. Сказки Щедрина". Постановка Евгения Закирова объединила сюжеты нескольких произведений Михаила Салтыкова-Щедрина, погружая зрителей в фантастический мир его сказок.

В театре имени Гоголя представили спектакль "Записки сумасшедшего". Режиссер Арина Бессергенева предложила свежий взгляд на классическую повесть Николая Гоголя.

В Государственном Театре Наций зрители увидели "Тартюфа" Жана-Батиста Мольера. Режиссер Евгений Писарев соединил французскую классику и традиции русского психологического театра, создав захватывающую постановку, где актеры виртуозно воплощают образы, близкие каждому зрителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.