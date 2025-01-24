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24 января, 15:30

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Москвичам рассказали, где можно отпраздновать китайский Новый год

Москвичам рассказали, где можно отпраздновать китайский Новый год

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В Москве начнется празднование китайского Нового года с 28 января по 9 февраля. Главными площадками станут Манежная площадь и площадь Революции. Пространства украсят красными фонарями, гирляндами и елками в красно-золотых тонах. На одной из них разместят большую надувную панду.

На мероприятиях гости смогут попробовать традиционные китайские блюда, такие как пельмени с сюрпризами и рыбу, которая символизирует счастье. Всего в фестивале участвуют два десятка локаций. Праздничная атмосфера уже ощущается на улицах Москвы, украшенных в тематике Нового года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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