Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

Москва активно развивает крупнейшие городские магистрали. В настоящее время ведутся работы над Московским скоростным диаметром (МСД) и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На МСД строят связку от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), которая улучшит транспортную доступность пяти районов. Водители смогут быстрее выезжать на трассу М-4 "Дон".

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