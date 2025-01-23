Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Москва – лидер по числу удобных способов оплаты проезда в городском транспорте. Сергей Собянин отметил, что постоянное улучшение билетной системы является важнейшим элементом стратегии развития московского транспорта.

Для москвичей уникальные решения для проезда создают выпускники лучших вузов России. Карта "Тройка", которую продали уже больше 50 миллионов раз, также является городской инициативой.

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