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Новости

Новости

23 января, 11:45

Новости

Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Сергей Собянин: принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Москва – лидер по числу удобных способов оплаты проезда в городском транспорте. Сергей Собянин отметил, что постоянное улучшение билетной системы является важнейшим элементом стратегии развития московского транспорта.

Для москвичей уникальные решения для проезда создают выпускники лучших вузов России. Карта "Тройка", которую продали уже больше 50 миллионов раз, также является городской инициативой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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