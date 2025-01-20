Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Здание школы № 1566 на Люблинской улице в столичном районе Марьино должно открыться после реконструкции к началу нового учебного года, сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода ремонта учебного заведения.

"Надеюсь, что в июле все работы будут закончены, а 1 сентября детишки пойдут в эту школу", – отметил мэр.

По словам Собянина, многие корпуса школы не реконструировались по 30–50 лет. Поэтому было решено провести реконструкцию трех зданий, сделав их современными и отвечающими последним требованиям. После завершения всех работ здесь можно будет проводить соревнования по робототехнике, 3D-моделированию и программированию.

"Школа № 1566 – одна из лучших в городе, хорошие результаты показывают на олимпиадах, и качество выпускников очень неплохое", – указал градоначальник.

В свою очередь, директор школы Татьяна Смирнова рассказала, что 450 школьников являются учениками проекта "Цифра". Площадка этого образовательного проекта должна появиться в обновленном здании.

"Наш коллектив готов эту школу сделать не только самой красивой, но еще и самой наполненной", – добавила Смирнова.

Учебное заведение на 550 учеников было построено в 1995 году. В последнее время оно использовалось примерно на 50% от проектной мощности. Строительные работы начались еще в апреле 2024 года. В рамках реконструкции рабочие обновят интерьеры, фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, двери и окна, благоустроят территорию вокруг школы и оснастят здание мебелью и оборудованием.

Здесь обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверьми, классы с раздвижными перегородками, медиатеку, конференц-зал, спортзалы и столовую. На пришкольной территории появятся площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, зона с тренажерами, оборудованием для воркаута и сдачи нормативов ГТО и площадки для отдыха.

Между тем на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе построят два образовательных комплекса, включающих по два детсад и две школу, а также отдельный детский сад. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников.

