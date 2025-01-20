Столичные промышленники смогут углубить знания в области квантовых технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный проект "Московская техническая школа" ("МТШ") и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) МИСИС открыли новую образовательную программу "Прикладные квантовые технологии", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичные работники в области промышленности получат возможность повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других направлениях.

Онлайн-курс открылся в рамках направления "Технологии связи" и рассчитан на 50 академических часов. Обучающиеся познакомятся с применением квантовых технологий в производстве и обсудят перспективы их развития, изучат основы квантового программирования и алгоритмов, а также научатся управлять квантовым процессором.

"Наши эксперты помогут слушателям курса создавать проекты, востребованные в квантовых коммуникациях и криптографии, а также научат методам обработки квантовой информации с акцентом на коррекцию ошибок", – отметил проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров.

Он также добавил, что основы квантовых исследований, которые сегодня представлены в университете, заложил лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов, который заведовал кафедрой теоретической физики вуза с 1975 по 1990 год.

Между тем москвичи старше 50 лет могут пройти переобучение и освоить новую профессию в центрах "Моя карьера". По статистике, соискатели старшего возраста становятся востребованными кандидатами на рынке труда столицы.

