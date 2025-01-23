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Новости

Новости

23 января, 07:30

Новости

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

Новости часа: Москва лидирует по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: с 2013 года продано 52 млн карт "Тройка"

Собянин: оснащаем колледжи Москвы оборудованием для практических работ

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Новости часа: Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

В ближайшие годы власти планируют переоборудовать или создать более двух тысяч мастерских при колледжах. Сергей Собянин отметил, что город будет делать все возможное, чтобы материальная база средних профессиональных учреждений становилась лучше.

В настоящее время в колледжах столицы обучаются почти 270 тысяч человек. В числе популярных направлений – IT-сфера, промышленность, а также креативная индустрия, строительство, транспорт и здравоохранение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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