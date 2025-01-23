Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

В ближайшие годы власти планируют переоборудовать или создать более двух тысяч мастерских при колледжах. Сергей Собянин отметил, что город будет делать все возможное, чтобы материальная база средних профессиональных учреждений становилась лучше.

В настоящее время в колледжах столицы обучаются почти 270 тысяч человек. В числе популярных направлений – IT-сфера, промышленность, а также креативная индустрия, строительство, транспорт и здравоохранение.

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