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06 декабря, 10:45

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Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

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В особой экономической зоне "Технополис "Москва" откроется второй флагманский центр практической подготовки колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это будет инновационное образовательное пространство. В нем будут учтены передовые программы обучения. В центре будут работать семь мастерских с самым современным оборудованием. В процессе обучения студенты смогут напрямую сотрудничать с работодателями.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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