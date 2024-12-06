06 декабря, 10:45Новости
Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки
В особой экономической зоне "Технополис "Москва" откроется второй флагманский центр практической подготовки колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, это будет инновационное образовательное пространство. В нем будут учтены передовые программы обучения. В центре будут работать семь мастерских с самым современным оборудованием. В процессе обучения студенты смогут напрямую сотрудничать с работодателями.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.