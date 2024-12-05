Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию, которое провел Владимир Путин. Участники встречи обсудили итоги реализации нацпроектов и приоритетные задачи, передает портал мэра и правительства столицы.

Собянин поблагодарил главу государства за то, что расходы на нацпроекты остаются приоритетом федерального бюджета. Ожидается, что расходы на них в 2025–2030 годах в реальном выражении вырастут на 12%. При этом между федеральными и региональными органами власти уже заключаются соглашения по реализации обновленных нацпроектов.

"К концу года все согласования должны быть завершены, соглашения подписаны. В этой связи важной задачей остается разработка методик расчета показателей нацпроектов для конкретных регионов", – сказал Собянин.

По его словам, необходимо в скором времени завершить работы по корректировке методик и предусмотреть возможность уточнять значения показателей. Мэр также предложил увязать реализацию нацпроектов со стратегией пространственного развития РФ.

Как отметил градоначальник, сейчас кабмин завершает разработку стратегии пространственного развития. Одной из ключевых идей станет формирование сети опорных населенных пунктов.

"Важно не только обозначить, что опорные пункты требуют приоритетного развития, но и совместить планы их развития с отраслевыми стратегиями, стратегиями развития транспортной, энергетической инфраструктуры и, конечно, национальными проектами", – подчеркнул Собянин.

Для этого в ближайшее время предлагается скоррелировать реализацию стратегии с новыми нацпроектами и инфраструктурными планами.

Как отметил в ходе заседания Путин, в этом году завершаются действующие нацпроекты, в рамках которых было многое сделано в различных сферах и для повышения качества жизни граждан.

Так, началась масштабная программа обновления городов, сел и поселков страны. Изменения произошли и во многих ключевых отраслях. При этом необходимо реализовывать национальные цели, определенные в майском указе президента, для дальнейшего развития.

"Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет", – добавил российский лидер.

По словам председателя кабмина Михаила Мишустина, уже подготовлены паспорта 19 нацпроектов. Из федеральных ресурсов на них до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей. Еще не менее 13 триллионов привлекут за счет внебюджетных инвестиций.

Особое внимание уделят реализации нацпроекта "Семья". На него из федерального бюджета выделят более 17 триллионов рублей до 2030 года. Проект объединит новые и действующие меры поддержки для родителей с детьми.

Как ранее заявил Путин, расходы нацпроектов будут являться приоритетами федерального бюджета России на предстоящие годы. Кроме этого, перед запуском новых нацпроектов российский лидер попросил Счетную палату изучить, каким образом выполнялись предыдущие нацпроекты, реализованные в период с 2019 по 2024 год. Путин призвал сделать после проведенного анализа выводы.