Песков назвал критику кабмина Путиным рабочим процессом

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Критика правительства, прозвучавшая из уст Владимира Путина 5 декабря, является рабочим процессом, а не свидетельством недовольства работой кабмина в целом. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства возмутился, что граждан не предупредили о наличии лимитов по "Семейной ипотеке". Он потребовал честно информировать россиян обо всех условиях льготной программы, чтобы потом они не столкнулись с "сюрпризами".

Между тем расходы на нацпроекты будут являться приоритетами федбюджета России на предстоящие годы, уточнил Путин. Однако перед запуском новых нацпроектов глава государства попросил Счетную палату изучить, как выполнялись прошлые проекты в период с 2019 по 2024 год. При работе над нацпроектами Путин призвал не руководствоваться бюрократической логикой.