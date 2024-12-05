Путин назвал главным вызовом для экономики РФ выход на устойчивую траекторию роста

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Главным вызовом для российской экономики в данный момент является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Между тем РФ продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения, подчеркнул глава государства. По его мнению, будут использоваться меры поддержки бизнеса, способные дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг в тех отраслях, где это больше всего необходимо.

Ранее Путин заявил, что ВВП страны за 10 месяцев текущего года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. По его словам, главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Президент также отметил быстрый рост отечественных брендов после ухода западных компаний. Кроме того, освободившиеся ниши занимают компании из других стран.