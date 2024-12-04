Путин надеется на достижение целевого показателя инфляции в 4%

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Инфляция в России когда-нибудь достигнет целевого показателя в 4%. Такой прогноз дал Владимир Путин в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

Глава РФ напомнил, что инфляция выросла в стране до 8,8% в сравнении с прошлым годом, когда она находилась на уровне 7,5%. В связи с чем, как подчеркнул Путин, Центробанк и поднял ключевую ставку до 21%.

"Главный инструмент борьбы с инфляцией – это все-таки обеспечение достаточного выпуска товаров и услуг. Это очень важный момент", – заявил президент.

Он указал на необходимость достичь баланса в этом вопросе: чтобы экономика "не разваливалась", товары и услуги поступали в нужном объеме, соответствующего качества и тарифа. В таком случае, как считает Путин, инфляция сможет снизиться до нужного показателя.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что ее высокий порог оказывает сильное влияние на малообеспеченные слои населения. По его словам, они сталкиваются с дополнительной нагрузкой, так как не имеют возможности компенсировать растущие расходы доходами от банковских вкладов.

"Депозиты выросли, доходы людей, которые держат деньги на депозитах в банках, растут, и это хорошо, но далеко не все имеют депозиты в банках", – уточнил он.

Отсутствие депозитов в регуляторах ведет к отсутствию дополнительных доходов, а людей в таком положении в стране много, и с этим надо что-то делать, заключил Путин.

Президент заявлял ранее о необходимости сдерживать инфляцию в России. Он призвал закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику и повысить производительность труда.

По словам главы государства, позитивные результаты в этом направлении потребуют скоординированных совместных действий правительства и Центробанка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго – достаточно тяжело. Она отметила, что регулятор и правительство работают над тем, чтобы экономический рост страны был устойчивым и базировался на росте потенциала.