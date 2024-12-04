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04 декабря, 13:33

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Глава РФПИ заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ все меньше влияет на инфляцию

Повышение ключевой ставки ЦБ все меньше влияет на инфляцию – РФПИ

Фото: 123RF/dobrydnev

Повышение ключевой ставки Центробанком все меньше влияет на инфляцию, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, ставка не должна быть высокой долгое время. Он подчеркнул, что повышение ставки тормозит экономический рост и инвестиции, в связи с чем выразил надежду на среднесрочное снижение ставки.

"Следующий год – это возможность начать переосмысливать денежно-кредитную политику (ДКП) России, потому что мы видим, что не может быть инфляция единственным фокусом ДКП. Очень важно, чтобы экономический рост, наращивание инвестиций также были в основе ДКП. В связи с этим мы видим, что повышение ставки оказывает все меньше и меньше влияния на инфляцию", – цитирует Дмитриева ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нельзя ждать, что инфляция "рассосется сама собой". Глава регулятора сравнила высокую инфляцию в РФ с температурой больного человека, так как экономический рост в таких условиях может быть неустойчивым. Она добавила, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, подчеркнула, что это не предопределено.

Кроме того, о возможности повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта заявляли в Сбербанке. Причиной тому называлась относительно высокая инфляция. В самом Центробанке оценивали ее траекторию в размере 8–8,5%, в районе верхней границы или чуть выше прогноза ЦБ на 2024 год.

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