Глава ВТБ сравнил Набиуллину с Тэтчер

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters сравнил председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с бывшим премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, передает RT.

Он объяснил, что Набиуллина напоминает Тэтчер своими решительными шагами в экономике. Костин назвал главу ЦБ смелой женщиной, у которой есть своя линия, так что, по его мнению, "надо дать ей возможность решать".

"Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер – такая же "железная леди", как Набиуллина, – активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике", – рассказал глава ВТБ.

При этом глава кредитной организации считает, что инфляция в 8,5% для России не столь критична.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране есть инструменты для борьбы с инфляцией без повышения ключевой ставки. Однако решение этой проблемы принимает Банк России.

По словам президента, данные регулятора по инфляции в 8,5% реальны. Российский лидер отметил, что реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы.