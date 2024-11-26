Силуанов призвал россиян не думать о повышении ключевой ставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россиянам надо не создавать дополнительных ожиданий о повышении ключевой ставки, а думать об обратном, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается", – пошутил он в ходе IX Международного форума Финансового университета.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции "не стал хроническим".

При этом, по ее версии, снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году и достигнуть уже 7,5–8,5% к 2027 году.

В октябре Центробанк резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня – 21% годовых. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год, повысив показатель до 8–8,5%.