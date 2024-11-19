Экономист Сухарев заявил о бессмысленности гипотетических обсуждений ключевой ставки

Фото: 123RF/mistervlad

Экономист Олег Сухарев заявил о бессмысленности обсуждать гипотетическое снижение ключевой ставки в 2025 году. Так он в эфире радио КП прокомментировал заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ставка может быть снижена, если не будет дополнительных шоков.

Эксперт посчитал, что под шоками Набиуллина имела в виду повышение спроса, что приводит к росту цен, либо шок предложения, который связан с сокращением предложения при росте цен. Они же могут вызываться политикой самого Центробанка, уверен Сухарев.

Ранее Набиуллина заявляла, что Центробанк России должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции "не стал хроническим". При этом, по ее версии, снижение ключевой ставки при отсутствии новых шоков может начаться в 2025 году и достигнуть уже 7,5–8,5% к 2027 году.

В октябре Центробанк резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня – 21% годовых. Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на 2024 год, повысив показатель до 8–8,5%.

