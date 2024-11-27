ЦБ РФ отказался от операций на валютном рынке с 28 ноября

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ЦБ России принял решение с 28 ноября до конца текущего года отказаться от операций на валютном рынке. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в телеграм-канале.

Как указано в публикации, Центробанк до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках "зеркаливания" регулярных операций российского Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение приняли для снижения волатильности финрынков.

При этом регулятор продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, учитывая все операции, осуществленные со средствами фонда в прошлом году, в объеме 8,4 миллиарда рублей в день.

Решение о возобновлении ЦБ операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финрынках. Отложенные покупки проведут в течение следующего года, уточнили в пресс-службе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор должен действовать решительно в борьбе с инфляцией. По ее словам, политика ЦБ направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост цен невозможен, подчеркнула Набиуллина.